Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 19:45

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о безосновательности любых обвинений России во вмешательстве во внутриполитические дела США.

"Мы понимаем, что совместной работе продолжала, да и продолжает мешать, волна подозрений применительно к России, которая буквально захлестнула Вашингтон. Мы сегодня вновь подчеркнули, что все спекуляции относительно нашего мнимого вмешательства во внутренние процессы США безосновательны, никаких фактов, которые это подтверждали бы, мы не видели, никто нам их не предъявил; наверное, потому что их не существует", - сказал Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

Он отметил, что Россия после выборов президента США в 2016 году по каналам, которые существовали тогда с администрацией Барака Обамы, запрашивали много раз американских партнеров о возможности разобраться в тех подозрениях, которые высказывались.

"Ответов никаких не было. На все наши подозрения по поводу того, что, если нас подозревают, давайте сядем и поговорим, дайте факты на стол, ноль реакции", - сказал Лавров.

Министр добавил, что Россия предлагала США опубликовать всю переписку на эту тему, однако нынешняя администрация США отказалась это делать.

1дп бп

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