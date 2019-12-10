Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 20:16

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия готова поддержать решение Китая подключиться к переговорам по разоружению, однако пока Пекин не соглашается на это, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"КНР ясно сказала, что они не будут участвовать в каких-либо переговорах, потому что и по количеству своих ядерных вооружений, и по структуре своего ядерного арсенала они далеко находятся и серьезно уступают и России, и США. Мы сегодня говорили об этом", - сказал Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.

При этом он подчеркнул: "Но если КНР готова, мы будем тоже готовы рассматривать многосторонний процесс в сфере ядерного вооружения".

Дп бп

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