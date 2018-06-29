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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 18:31 29.06.2018 - 18:31

Москва/Лондон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Решение о расширении мандата ОЗХО грубо нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда Конвенция грубо нарушается, я думаю, нельзя избежать растущего беспокойства. Мы постараемся исправить ситуацию, потому что это решение будет вынесено на регулярной Конференции ОЗХО, - но если исправить это не удастся, я думаю, что дни ОЗХО будут сочтены, по крайней мере, она точно не останется универсальной организацией", - заявил С.Лавров в интервью британскому телеканалу "Канал 4".

Регулярная сессия ОЗХО запланирована на ноябрь этого года.

В ходе интервью министра также спросили, сохраняет ли Россия веру в ОЗХО. "До недавнего времени мы сохраняли ее, но организация подверглась серьезной манипуляции пару дней назад, когда британская сторона и ряд других стран созвали спецсессию ОЗХО", - ответил С.Лавров.

С.Лавров подчеркнул, что, по его мнению, этот шаг "не был до конца продуман": "Это очень опасный путь".

Отвечая на вопрос о том, не боится ли он, что подобный шаг может привести в итоге к опасным для Москвы последствиям, министр сказал: "Я опасаюсь за будущее ОЗХО и КЗХО".

"Они путем голосования вынесли решение (о расширении мандата ОЗХО - ИФ), которое по сути нарушает Конвенцию (о запрещении химического оружия - ИФ) по всем ее положениям, давая техсекретариату организации право устанавливать виновных", - заявил С.Лавров.

Министр также подчеркнул, что при созыве и принятии решения на этой спецсессии "использовались все виды подтасовок". В качестве примера он привел то, что малым странам, не имеющим своих представительств в Гааге, оплачивали перелет на мероприятие, проживание в гостинице, суточные и некоторые другие расходы.

27 июня в Гааге участники спецсессии ОЗХО выступили в поддержку предложенного Великобританией решения о расширении мандата ОЗХО. В частности, решение предполагает получение ОЗХО возможности возлагать ответственность за химические атаки в Сирии.

Россия с самого начала выступала против проведения этой спецсессии.

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