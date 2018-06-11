Лавров: Киев не позволяет "формуле Штайнмайера" лечь на бумагу и обрести значимость
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Берлин. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил украинскую сторону в том, что она препятствует реализации так называемой "формулы Штайнмайера", которая позволила бы решить проблему последовательности шагов по политическому урегулированию на Донбассе.
"Несмотря на то, что эта формула была одобрена в 2015 году, подтверждена в 2016 году, до сих пор наши украинские коллеги не позволяют этой формуле, этой договоренности лидеров лечь на бумагу и обрести какую-то юридическую значимость", - сказал С.Лавров по итогам встречи в Берлине глав МИД "нормандской четверки".
Как отметил российский министр, "сегодня нас в этом германские и французские коллеги поддержали". "Надеюсь, что сигналы, которые мы сегодня отсюда транслируем во внешний мир, возымеют свое действие", - заявил С.Лавров.
Он напомнил, что "формула Штайнмайера" касалась последовательности проведения выборов и предоставления специального статуса Донбассу. "Долго был спор о том, что происходит сначала: закон об особом статусе Донбасса или выборы в этой территории Украины. И на каком-то этапе была выдвинута так называемая "формула Штайнмайера", который в то время был главой МИД Германии, которая решала проблему последовательности применения закона об особом статусе и проведения выборов", - добавил С.Лавров.
1ни гс
Интерфакс