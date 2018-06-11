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Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 23:18 11.06.2018 - 23:18

Берлин. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил украинскую сторону в том, что она препятствует реализации так называемой "формулы Штайнмайера", которая позволила бы решить проблему последовательности шагов по политическому урегулированию на Донбассе.

"Несмотря на то, что эта формула была одобрена в 2015 году, подтверждена в 2016 году, до сих пор наши украинские коллеги не позволяют этой формуле, этой договоренности лидеров лечь на бумагу и обрести какую-то юридическую значимость", - сказал С.Лавров по итогам встречи в Берлине глав МИД "нормандской четверки".

Как отметил российский министр, "сегодня нас в этом германские и французские коллеги поддержали". "Надеюсь, что сигналы, которые мы сегодня отсюда транслируем во внешний мир, возымеют свое действие", - заявил С.Лавров.

Он напомнил, что "формула Штайнмайера" касалась последовательности проведения выборов и предоставления специального статуса Донбассу. "Долго был спор о том, что происходит сначала: закон об особом статусе Донбасса или выборы в этой территории Украины. И на каком-то этапе была выдвинута так называемая "формула Штайнмайера", который в то время был главой МИД Германии, которая решала проблему последовательности применения закона об особом статусе и проведения выборов", - добавил С.Лавров.

1ни гс

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