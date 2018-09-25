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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 20:29 25.09.2018 - 20:29

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Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Кубы Мигель Диас-Канель приглашен в Россию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отвечая в Нью-Йорке после встречи с главой МИД Кубы Бруно Родригесом на вопрос журналистов о том, когда президент России Владимир Путин проведет встречу со своим кубинским коллегой, С.Лавров сказал: "У него есть приглашение посетить Россию".

Как говорится в сообщении на сайте МИД РФ, российский министр отметил, что у Москвы и Гаваны "очень тесные и тёплые дружеские отношения как на уровне глав государств, членов правительств, так и между министрами иностранных дел".

"Сегодня мы рассмотрели предстоящие контакты, которые планируются на политическом уровне, в том числе в контексте рассмотрения текущих вопросов развития нашего экономического сотрудничества. Готовится заседание межправительственной комиссии. Безусловно, мы также обсудили нашу совместную работу, координацию действий в ООН, других международных организациях", - сказал С.Лавров.

ав

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