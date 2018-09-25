Лавров: кубинского лидера ждут в России
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Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Кубы Мигель Диас-Канель приглашен в Россию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Отвечая в Нью-Йорке на вопрос журналистов о том, когда президент России Владимир Путин проведет встречу со своим кубинским коллегой, С.Лавров сказал: "У него есть приглашение посетить Россию".
1ви ав
Интерфакс