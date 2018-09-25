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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 19:30 25.09.2018 - 19:30

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Кубы Мигель Диас-Канель приглашен в Россию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Отвечая в Нью-Йорке на вопрос журналистов о том, когда президент России Владимир Путин проведет встречу со своим кубинским коллегой, С.Лавров сказал: "У него есть приглашение посетить Россию". 1ви ав Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс