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Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Кубы Мигель Диас-Канель приглашен в Россию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отвечая в Нью-Йорке на вопрос журналистов о том, когда президент России Владимир Путин проведет встречу со своим кубинским коллегой, С.Лавров сказал: "У него есть приглашение посетить Россию".

1ви ав

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Интерфакс