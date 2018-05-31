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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 6:13 31.05.2018 - 06:13

Пхеньян. 31 мая. ИНТЕРФАКС - К урегулированию северокорейского вопроса необходимо подходить бережно, избегать искушения завтра же требовать все и сразу, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я ещё раз хочу подчеркнуть наше общее понимание с северокорейской стороной необходимости предельно бережно относиться к тому, что сейчас происходит в плане налаживания контактов, в плане нормализации отношений между двумя Кореями, между КНДР и Соединёнными Штатами, и избегать искушения требовать завтра все и сразу, потому что мы видим насколько многокомпонентная эта проблема", - заявил он журналистам в Пхеньяне по итогам переговоров с северокорейским коллегой.

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