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Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Дальнейшее усиление санкций в отношении КНДР угрожают тяготами для населения этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Дальнейшее наращивание санкций уже выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования запрещенных ракетно-ядерных программ Пхеньяна и угрожает северокорейским гражданам недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными тяготами", - сказал С.Лавров, выступая на заседании СБ ООН по КНДР.

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Интерфакс