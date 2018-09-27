Лавров: наращивание санкций против Пхеньяна чревато для северокорейцев гуманитарными тяготами

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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 17:44 27.09.2018 - 17:44

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Дальнейшее усиление санкций в отношении КНДР угрожают тяготами для населения этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Дальнейшее наращивание санкций уже выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования запрещенных ракетно-ядерных программ Пхеньяна и угрожает северокорейским гражданам недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными тяготами", - сказал С.Лавров, выступая на заседании СБ ООН по КНДР. 1йэ 1ви ки Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс