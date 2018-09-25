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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 19:14 25.09.2018 - 19:14

*** Обсуждались Западные Балканы, Сирия, Йемен, Ливия, Афганистан и Ирак

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Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передал корреспондент "Интерфакса".

Стороны поприветствовали друг друга, после чего начались переговоры за закрытыми дверями.

Как позднее сообщили в МИД РФ "в ходе беседы обсуждено состояние российско-есовских отношений в различных сферах".

"Состоялся также обмен мнениям по ряду актуальных международных проблем, в т.ч. ситуации на Западных Балканах, вокруг Сирии, в Йемене, Ливии, Афганистане и Ираке", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

ав

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