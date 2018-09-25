Лавров "на полях" ГА ООН провел переговоры с Могерини (версия 2)
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*** Обсуждались Западные Балканы, Сирия, Йемен, Ливия, Афганистан и Ирак
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Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передал корреспондент "Интерфакса".
Стороны поприветствовали друг друга, после чего начались переговоры за закрытыми дверями.
Как позднее сообщили в МИД РФ "в ходе беседы обсуждено состояние российско-есовских отношений в различных сферах".
"Состоялся также обмен мнениям по ряду актуальных международных проблем, в т.ч. ситуации на Западных Балканах, вокруг Сирии, в Йемене, Ливии, Афганистане и Ираке", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
ав
Интерфакс