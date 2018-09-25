Лавров "на полях" ГА ООН проводит переговоры с Могерини

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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 17:34 25.09.2018 - 17:34

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент "Интерфакса". Стороны поприветствовали друг друга, после чего начались переговоры за закрытыми дверями. 1ви ки Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

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