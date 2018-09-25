Лавров "на полях" ГА ООН проводит переговоры с Могерини
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Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент "Интерфакса".
Стороны поприветствовали друг друга, после чего начались переговоры за закрытыми дверями.
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Интерфакс