Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 0:02

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ООН. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом на полях 74-сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Приветствуя 84-летнего лидера Палестины, Лавров крепко обнял его и отметил, что тот находится в хорошей форме.

"Очень рад возможности встретиться с вами здесь и посмотреть, что мы можем сделать с этой сложной ситуации (вокруг палестино-израильских отношений)", - добавил российский министр.

Сайт МИД РФ сообщает, что с российской стороны была подтверждена готовность продолжать оказывать поддержку палестинскому руководству в его усилиях по реализации законных прав палестинского народа на создание своего независимого государства в границах 1967 года, живущего в мире и безопасности с Израилем.

Были также обсуждены некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-палестинских связей.

Гс ют

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