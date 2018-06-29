Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 18:31 29.06.2018 - 18:31

Москва/Лондон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ничего не знает о наличии у России компромата на президента США Дональда Трампа.

"Я первый раз слышу о том, что у нас есть компромат на Дональда Трампа", - сказал С.Ларвов в интервью британскому телекналу "Канал 4".

1йэ бп

Neuer Inhalt Horizontal Line