Лавров: первый раз слышу, что у РФ есть компромат на Трампа
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Москва/Лондон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ничего не знает о наличии у России компромата на президента США Дональда Трампа.
"Я первый раз слышу о том, что у нас есть компромат на Дональда Трампа", - сказал С.Ларвов в интервью британскому телекналу "Канал 4".
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Интерфакс