Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 17:09 06.07.2018 - 17:09

Вена. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на предстоящем саммите в Хельсинки обсудят Сирию, Украину и любые темы, "какие захотят", заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Какой-то формальной бумаги не будет. Они достаточно опытные и влиятельные люди, чтобы самим определиться, что им обсуждать", - сказал С.Лавров, отвечая на вопрос о том, сформирована ли уже повестка дня предстоящей встречи в верхах.

"И Сирия будет обсуждаться, и Украина. Все, что они захотят обсудить, они обсудят", - отметил министр.

Саммит РФ-США пройдет 16 июля в столице Финляндии.

1йэ об

Neuer Inhalt Horizontal Line