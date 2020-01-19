Этот контент был опубликован 19 января 2020 г. 20:33

Берлин. 19 января. ИНТЕРФАКС - Итоговый документ Берлинской конференции по Ливии будет направлен в Совбез ООН, однако прежде чем начнется его реализация, нужно узнать отношение к нему самих ливийцев, заявил и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Удалось настроить итоговый документ сессии таким образом, что все, что содержится в плане конкретных рекомендаций, конкретных предложений должно быть одобрено ливийскими сторонами", - сказал он журналистам по итогам Берлинской конференции.

"Конечно же, выделена роль Совета Безопасности, которому этот документ будет направлен, чтобы Совет Безопасности его изучил, рассмотрел и выразил свое отношение к нему.

По словам Лаврова, президент РФ Владимир Путин на встрече в Берлине изложил позицию Москвы по ливийскому урегулированию "и подчеркнул, что при рассмотрении этих рекомендаций, которые были одобрены в Берлине, в Совете Безопасности ООН, мы будем учитывать мнение ливийцев, и, прежде чем Совет Безопасности может приступить к работе над этим документом, такое мнение должно быть четко изложено".

1пп бм

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