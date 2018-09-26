Лавров: РФ готова содействовать воссоединению Кореи и созданию экономической и транспортной инфраструктуры на полуострове
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Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия внесет в Совет безопасности ООН предложения по поддержке объединения Кореи, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Поздравляем с очень успешным саммитом двух Корей в Пхеньяне. Мы готовы всячески содействовать тому, чтобы Корейский полуостров воссоединялся, чтобы создавалась экономическая и транспортная инфраструктура", - сказал С.Лавров в начале переговоров с главой МИД КНДР Ли Ён Хо.
"Мы определенно инициируем в Совете безопасности предложения для поддержки этого процесса между Пхеньяном и Сеулом", - подчеркнул он.
"Дорогой коллега, министр, друг, важно, что мы проводим эту встречу "на полях" Генассамблеи. Это хорошая возможность сверить часы и посмотреть, как мы реализуем основные принципы нашего сотрудничества", - добавил российский министр.
1ви ав
Интерфакс