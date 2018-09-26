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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 18:44 26.09.2018 - 18:44

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия внесет в Совет безопасности ООН предложения по поддержке объединения Кореи, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Поздравляем с очень успешным саммитом двух Корей в Пхеньяне. Мы готовы всячески содействовать тому, чтобы Корейский полуостров воссоединялся, чтобы создавалась экономическая и транспортная инфраструктура", - сказал С.Лавров в начале переговоров с главой МИД КНДР Ли Ён Хо.

"Мы определенно инициируем в Совете безопасности предложения для поддержки этого процесса между Пхеньяном и Сеулом", - подчеркнул он.

"Дорогой коллега, министр, друг, важно, что мы проводим эту встречу "на полях" Генассамблеи. Это хорошая возможность сверить часы и посмотреть, как мы реализуем основные принципы нашего сотрудничества", - добавил российский министр.

1ви ав

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