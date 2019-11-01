Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 13:11

Франкфурт. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Кристин Лагард, бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ), в пятницу заступила на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Европейский совет утвердил 63-летнюю Лагард на этом посту на восьмилетний срок. Она сменила в должности главу ЕЦБ Марио Драги, занимавшего этот пост с 1 ноября 2011 года по 31 октября 2019 года.

Эксперты отмечают, что Лагард пригодятся ее политические навыки на посту председателя ЕЦБ, чтобы найти выход из сложной ситуации в Центробанке, где этой осенью проявились серьезные противоречия в совете управляющих относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики.

Сентябрьское заседание ЕЦБ оказалось резонансным: главы ЦБ Германии, Франции, Нидерландов и Австрии публично выступили против отдельных элементов масштабного стимулирующего пакета, принятого Центробанком.

Как сообщалось, в сентябре ЕЦБ снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5% годовых, сохранив ставку по кредитам на нулевом уровне и ставку по маржинальным кредитам на уровне 0,25%. Руководство Центробанка также приняло решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам, в соответствии с которой часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, освобождается от отрицательной ставки. Помимо этого, ЕЦБ принял решение возобновить программу покупки активов с 1 ноября. Объем покупок составит 20 млрд евро в месяц.

На октябрьском заседании, последнем для Драги, изменений в политику ЕЦБ не вносилось.

За несколько дней до вступления на пост главы ЕЦБ Лагард дала ряд интервью, из которых эксперты сделали вывод, что стиль ее управления Европейским Центробанком может серьезно отличаться от стиля Драги, пишет The Wall Street Journal.

"Лагард является политическим тяжеловесом в отличие от других руководителей ЕЦБ, - отмечает бывший зампредседателя Банка Ирландии Стефан Герлах. - Она понимает ограничения, накладываемые на политиков, и хорошо готова к тому, чтобы добиваться взаимовыгодных решений".

Лагард пообещала изучить и проанализировать цели, поставленные Центробанком, а также имеющиеся в его распоряжении инструменты. Это может привести к изменению целевых показателей политики ЕЦБ, а также отходу от наиболее спорных позиций, отмечают эксперты.

Руководители ЕЦБ расходятся в вопросе о том, должен ли выкуп облигаций стать постоянным инструментом политики Центробанка или остаться экстренной мерой, к которой можно прибегать только в кризисные моменты. Некоторые также оспаривают целевой показатель инфляции ЕЦБ, находящийся на уровне "чуть менее 2%", при реальной инфляции в еврозоне более чем вдвое ниже цели.

Эксперты отмечают, что Лагард придется с особым вниманием отнестись к позиции Германии, которая выступает жестко против крайне мягкой политики ЕЦБ.

В недавнем интервью журналу Der Spiegel Лагард сообщила, что начала учить немецкий язык и купила кулинарную книгу с рецептами немецкой кухни.

В интервью французскому телевидению на этой неделе Лагард заявила, что попытается преодолеть разногласия в руководстве ЕЦБ за счет "возможно, чуть более широкого диалога, чем допускал выдающийся Марио Драги".

Лагард также дала понять, что хотела бы больше общаться с широкой публикой. По данным WSJ, штат сотрудников ЕЦБ в сфере связей с общественностью вырос более чем вдвое при Драги.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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