Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 16:49

Франкфурт. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Экономика еврозоны столкнулась с беспрецедентным спадом в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничений, введенных с целью сдерживания ее распространения, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

"Тяжелые потери рабочих мест, снижение доходов и исключительно высокий уровень неопределенности в отношении перспектив экономики привели к падению потребительских расходов и инвестиций", - отметила она.

По словам Лагард, последние опросы и различные индикаторы указывают на некоторое оживление экономической активности в еврозоне на фоне постепенного смягчения ограничений, однако улучшение этих индикаторов является слабым в сравнении со скоростью их недавнего падения.

Макроэкономические прогнозы ЕЦБ говорят о беспрецедентных темпах снижения ВВП еврозоны во втором квартале и старте увеличения экономической активности со второго полугодия в огромной мере благодаря существенному бюджетному и монетарному стимулированию, отметила Лагард.

ЕЦБ понизил прогнозы для ВВП и инфляции в еврозоне на текущий год. Согласно новым оценкам, экономика региона сократится на 8,7% в 2020 году, а инфляция составит лишь 0,3% на фоне падения стоимости энергоносителей и общего экономического спада.

Во втором квартале 2020 года ВВП еврозоны, по оценкам экспертов ЕЦБ, рухнет на 13%.

По итогам заседания в четверг ЕЦБ принял решение об увеличении объема экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро - до 1,350 трлн евро.

Центробанк сообщил, что продолжит выкуп активов в рамках этой программы, "по крайней мере, до конца июня 2021 года или до тех пор, пока не придет к выводу, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, остался позади". Он также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2022 года.

ЕЦБ в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. ЕЦБ пообещал, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка.

ЕЦБ планирует продолжать реализацию запущенной ранее программы выкупа активов (APP) прежними темпами - на 20 млрд евро в месяц. В апреле Центробанк объявил, что в дополнение к этому он потратит 120 млрд евро до конца текущего года в рамках APP, и в четверг подтвердил, что будет придерживаться этого решения.

"Вместе с другими существенными мерами стимулирования экономики, уже принятыми ЕЦБ, новые шаги будут поддерживать ликвидность в финансовой системе и помогут поддержать поток кредитов домовладельцам и компаниям", - заявила Лагард.

"В текущей быстро меняющейся экономической среде совет управляющих ЕЦБ сохраняет приверженность принятию всех необходимых мер в рамках своего мандата для поддержки граждан еврозоны в это исключительно сложное время, - отметила она. - Совет управляющих готов корректировать все инструменты своей политики при необходимости для обеспечения устойчивого движения инфляции к целевому показателю".

Лагард в очередной раз заявила, что принятие активных и скоординированных мер бюджетного стимулирования экономики является крайне важным в условиях резкого экономического спада в еврозоне.

Как сообщалось, в конце мая Европейская комиссия представила беспрецедентный план поддержки экономики региона, предусматривающий выделение в общей сложности 750 млрд евро в виде субсидий и кредитов странам Евросоюза на восстановление после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Лагард отметила, что эта программа обеспечит важную финансовую поддержку членам еврозоны, добавив, при этом, о необходимости подготовки дальнейших стимулов правительствами европейских государств.

Отвечая на вопросы журналистов в четверг, она заявила, что бюджетные и монетарные стимулы лучше работают вместе.

Комментируя решение Федерального конституционного суда Германии относительно программы количественного смягчения (QE) ЕЦБ, запущенной в 2015 году, Лагард заявила, что это решение касается правительства ФРГ и Бундесбанка.

Германский суд, посчитавший, что ЕЦБ превысил свои полномочия, запустив QE общим объемом 2,2 трлн евро, в мае этого года предписал правительству Германии и парламенту "принять активные шаги" для противодействия реализации этой программы в ее текущей форме. Бундесбанку предписано прекратить свое участие в этой программе в течение трех месяцев, если ЕЦБ не сможет доказать, что действовал "соразмерно" своим целям, запуская QE.

Курс евро к доллару США подскочил до максимальных с 12 марта $1,1273 сразу после публикации итогов заседания ЕЦБ. По данным на 16:40 МСК пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1268, что на 0,3% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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