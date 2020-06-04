Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 15:22

Франкфурт. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Экономика еврозоны столкнулась с беспрецедентным спадом в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничений, введенных с целью сдерживания ее распространения, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

"Тяжелые потери рабочих мест, снижение доходов и исключительно высокий уровень неопределенности в отношении перспектив экономики привели к падению потребительских расходов и инвестиций", - отметила она.

По словам Лагард, последние опросы и различные индикаторы указывают на некоторое оживление экономической активности в еврозоне на фоне постепенного смягчения ограничений, однако улучшение этих индикаторов является слабым в сравнении со скоростью их недавнего падения.

Макроэкономические прогнозы ЕЦБ говорят о беспрецедентных темпах снижения ВВП еврозоны во втором квартале и старте увеличения экономической активности со второго полугодия, отметила Лагард.

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