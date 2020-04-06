Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 11:08

*** Ранее с лайнера высадились пассажиры, заразившиеся коронавирусом

Лондон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Круизный лайнер Ruby Princess, на котором выявлены случаи заражения коронавирусом COVID-19, ошвартовался в австралийском порту Кембла, где экипажу будет предоставлена медицинская помощь, сообщил в понедельник австралийский телеканал ABC.

По его данным, лайнер компании Carnival Australia простоит в порту 10 дней.

Как сообщает ABC, ссылаясь на полицию штата Новый Южный Уэльс, на борту находятся более 1000 членов экипажа, примерно у 200 из которых проявляются симптомы заражения новым коронавирусом COVID-19.

Отмечается, что те, кому необходима медицинская помощь, будут сняты с лайнера. Остальным запрещено покидать борт судна.

Ранее сообщалось, что корабль находился в 11-дневном круизе - он покинул Сидней 8 марта и возвратился 19 марта.

Как сообщают австралийские СМИ, 19 марта около 2,7 тыс. пассажиров высадились с лайнера без медицинского осмотра, несмотря на то, что у некоторых наблюдались симптомы заражения коронавирусом.

С тех пор выявлено 600 случаев заражения COVID-19, зафиксировано 11 случаев смерти пациентов, связанных с круизным лайнером.

Предположительно именно этот лайнер стал основным источником распространения COVID-19 в Австралии.

Накануне полиция Нового Южного Уэльса объявила о начале расследования в отношении нарушений законов о биобезопасности страны администрацией порта и компанией Carnival Australia.

"Единственный способ выяснить, были ли нарушены национальные законы о биобезопасности - это (провести - ИФ) уголовное расследование", - заявил начальник полиции штата Новый Южный Уэльс Мик Фуллер.

Он добавил, что, согласно закону, высадка пассажиров возможна только в том случае, если капитан судна убедит властей в том, что на корабле нет коронавируса.

Предполагается, что компания скрыла реальное количество заразившихся на судне перед тем, как пассажиры высадились с лайнера 19 марта.

По данным министерства здравоохранения штата, около десятка пассажиров тогда заявили о плохом самочувствии и сдали мазки на наличие COVID-19. Один пассажир был доставлен на машине скорой помощи в больницу.

Однако другим пассажирам на борту об этом не сообщили.

1ви ар

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