Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 9:27

Рига. 20 марта. ИНТЕРФАКС/BNS - Около здания латвийского парламента в среду на санкционированную акцию протеста за повышение зарплат собрались около 2 тыс. педагогов.

В акции протеста, организованной Латвийским профсоюзом работников образования и науки (ЛПРОН), участвуют учителя со всей республики, о чем свидетельствуют их плакаты с названиями самоуправлений и учебных заведений.

Тем временем в Сейме началась встреча политиков с представителями ЛПРОН, чтобы обсудить варианты выполнения графика повышения зарплат учителей уже в этом году. Накануне министрам не удалось убедить учителей в том, что источники средств на повышение зарплат будут найдены.

В руках у участников акции синие шарики, на которых написано "750 евро" - это сумма за ставку, которую согласно графику учителя должны получать с 1 сентября этого года.

На плакатах написано "Затишье перед бурей", что означает, что в случае невыполнения графика последует забастовка учителей.

К участникам акции вышел премьер-министр Кришьянис Кариньш, чтобы поговорить с протестующими.

Ош ки

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