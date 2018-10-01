Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония)
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Брюссель. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевскую премию по медицине в 2018 году присудили американцу Джеймсу Эллисону и японцу Тасуку Хондзё за их открытие способа лечения рака за счет подавления негативной работы иммунной системы.
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1аю АН
Интерфакс