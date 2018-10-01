Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Брюссель. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевскую премию по медицине в 2018 году присудили американцу Джеймсу Эллисону и японцу Тасуку Хондзё за их открытие способа лечения рака за счет подавления негативной работы иммунной системы.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1аю АН

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс