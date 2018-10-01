Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония)

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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 11:41 01.10.2018 - 11:41

Брюссель. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевскую премию по медицине в 2018 году присудили американцу Джеймсу Эллисону и японцу Тасуку Хондзё за их открытие способа лечения рака за счет подавления негативной работы иммунной системы. (ПОСЛЕДУЕТ) 1аю АН Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс