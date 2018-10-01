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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 12:31 01.10.2018 - 12:31

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Брюссель. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевскую премию по медицине в 2018 году присудили американцу Джеймсу Эллисону и японцу Тасуку Хондзё за их открытие способа лечения рака за счет подавления негативной работы иммунной системы.

Дж.Эллисон - иммунолог и специалист по иммунотерапии рака, профессор Онкологического центра им. М.Д.Андерсона Техасского университета. Т.Хондзё - иммунолог, лауреат множества премий. В настоящий момент работает в Киотском университете.

Ранее Т.Хондзё обнаружил белок в клетках иммунной системы, который можно использовать для предотвращения развития рака.

В свою очередь Дж.Эллисон выявил еще один компонент иммунной системы, который сдерживает механизм иммунного ответа. Американский ученый определил, что если освободить клетки иммунной системы от этого ограничителя, организм будут значительно быстрее определять и уничтожать раковые клетки.

После 2010 года открытия этих ученых заложили базу для эффективной терапии онкологических заболеваний.

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