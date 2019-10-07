Стокгольм. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевскую премию по медицине в 2019 году присудили американцам Уильяму Кейлину-младшему и Греггу Семенсе, а также британцу сэру Питеру Ретклиффу.
Премию присудили этим ученым за их исследование того, как клетки реагируют и адаптируются при наличии кислорода в окружающей среде.
(ПОСЛЕДУЕТ)
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