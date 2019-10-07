Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 12:21

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Стокгольм. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевскую премию по медицине в 2019 году присудили американцам Уильяму Кейлину-младшему и Греггу Семенсе, а также британцу сэру Питеру Ретклиффу.

Премию присудили этим ученым за их исследование того, как клетки реагируют и адаптируются к изменению уровня кислорода в окружающей среде. В частности, они определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в условиях разного уровня кислорода.

Согласно пресс-релизу Нобелевского комитета, Уильям Кейлин-младший является профессором Гарвардской медицинской школы, сэр Питер Ретклифф - Оксфордского университета, а Грегг Семенса - Университета Джонса Хопкинса.

В пресс-релизе отмечается, что исследователи заложили основу для понимания того, как объем содержания кислорода влияет на клеточный метаболизм и на физиологические функции.

Более того, исследования ученых также представляют собой возможность для разработки новых стратегий по борьбе с анемией, раком и другими болезнями.

1ви аю

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