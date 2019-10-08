Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 12:15

Стокгольм. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия по физике за 2019 год вручается Джеймсу Пиблзу (Канада-США), а также Мишелю Майору и Дидье Кело (Швейцария) за изучение эволюции Вселенной и места Земли в ней.

В частности, Нобелевский комитет отметил Джеймса Пиблза за теоретические открытия в сфере физической космологии, а Мишеля Майора и Дидье Кело - за открытие в 1995 году первой экзопланеты - планеты, находящейся вне Солнечной системы: обнаруженное небесное тело обращалось вокруг звезды 51 Pegasi - такого же типа, как и звезда в Солнечной системе.

В Нобелевском комитете отметили, что данное открытие стало настоящей революцией в астрономии.

В свою очередь теоретические изыскания Джеймса Пиблза из Принстонского университета легли основу объяснения эволюции Вселенной с момента "Большого Взрыва" до наших дней.

Таким образом, Пиблз получит половину премии, а вторую половину поделят между собой швейцарские ученые.

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