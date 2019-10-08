Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 13:11

Стокгольм. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия по физике за 2019 год вручается Джеймсу Пиблзу (Канада-США), а также Мишелю Майору и Дидье Кело (Швейцария) за изучение эволюции Вселенной и места Земли в ней.

В частности, Нобелевский комитет отметил Пиблза за теоретические открытия в сфере физической космологии, а Майора и Кело - за открытие в 1995 году первой экзопланеты - планеты 51 Pegasi b, находящейся вне Солнечной системы.

Согласно пресс-релизу Нобелевского комитета, обнаруженная исследователями планета размером с Юпитер обращалась вокруг звезды, похожей на Солнце, в галактике Млечный путь.

В Нобелевском комитете отметили, что данное открытие стало настоящей революцией в астрономии.

В свою очередь теоретические изыскания Пиблза легли в основу объяснения эволюции Вселенной с момента "Большого взрыва" до наших дней.

Его исследования, согласно пресс-релизу, также показали, что 95% космоса является темной материей и темной энергией, и лишь 5% Вселенной составляют звезды, планеты и биологическая материя.

Пиблз получит половину премии, а вторую половину поделят между собой швейцарские ученые.

Пиблз является профессором в Принстонском университете, Майор - профессором в Женевском университете, а Кело - профессором Женевского и Кембриджского университетов.

1ви аю ав

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