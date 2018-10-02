Лауреатами Нобелевской премии по физике 2018 года стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Мору и канадка Донна Стрикланд

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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 12:06 02.10.2018 - 12:06

Стокгольм. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия в области физики в 2018 году присуждена трем профессорам - Артуру Эшкину (США), Жерару Мору (Франция) и Донне Стрикленд (Канада) за "прорывные открытия" в сфере лазерной физики, объявил во вторник Нобелевский комитет в Стокгольме. (ПОСЛЕДУЕТ) 1аю ан Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

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