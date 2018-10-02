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Стокгольм. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия в области физики в 2018 году присуждена трем профессорам - Артуру Эшкину (США), Жерару Мору (Франция) и Донне Стрикленд (Канада) за "прорывные открытия" в сфере лазерной физики, объявил во вторник Нобелевский комитет в Стокгольме.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1аю ан

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Интерфакс