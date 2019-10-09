Стокгольм. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия по химии за 2019 году присуждена трем ученым - Джону Гудэнафу (США), Стэнли Уиттингэму (Великобритания) и Акире Йосино (Япония).
Таким образом, Нобелевский комитет отметил их заслуги в разработке литий-ионных батарей.
(ПОСЛЕДУЕТ)
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