Стокгольм. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия по химии за 2019 году присуждена трем ученым - Джону Гудэнафу (США), Стэнли Уиттингэму (Великобритания) и Акире Йосино (Япония).

Таким образом, Нобелевский комитет отметил их заслуги в разработке литий-ионных батарей.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1аю ан

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта