Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 12:16

Стокгольм. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия по химии за 2019 году присуждена трем ученым - Джону Гудэнафу (США (Великобритания) и Акире Йосино (Япония).

Таким образом, Нобелевский комитет отметил их заслуги в разработке литий-ионных батарей.

Пресс-релиз Нобелевского комитета напоминает, что Стэнли Уиттингэм начал разработку литиевых аккумуляторов еще в 1970 году.

В свою очередь Джон Гудэнаф улучшил потенциал литиевых батарей, создав благоприятные условия для появления гораздо более мощной и эффективной батареи. Акира Йосино затем, опираясь на прежние разработки, сумел создать литий-ионные батареи - часто используемый компонент мобильных телефонов и ноутбуков.

1ви аю

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