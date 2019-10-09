Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 12:59

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Стокгольм. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия по химии за 2019 году присуждена трем ученым - Джону Гудэнафу (США), Стэнли Уиттингэму (Великобритания) и Акире Йосино (Япония).

Таким образом, Нобелевский комитет отметил их заслуги в разработке литий-ионных батарей.

Пресс-релиз Нобелевского комитета напоминает, что Стэнли Уиттингэм начал разработку литиевых аккумуляторов еще в 1970 году. Тем не менее, металлический литий был нестабильным, и аккумулятор являлся взрывоопасным, из-за чего его нельзя было применять в производстве.

В свою очередь Джон Гудэнаф улучшил потенциал литиевых батарей, создав благоприятные условия для появления гораздо более мощной и эффективной батареи. Акира Йосино затем, опираясь на прежние разработки, сумел создать литий-ионные батареи - часто используемый компонент мобильных телефонов и ноутбуков.

Джон Гудэнаф родился в городе Йена в Германии в 1922 году, в 1944 году с отличием окончил Йельский университет, а в настоящее время работает на кафедре инжиниринга в Техасском университете в Остине.

Стэнли Уиттингэм родился в Великобритании в 1941 году, в 1968 году закончил Оксфордский университет. Является почетным профессором Университета Бингемтона в Нью-Йорке.

Акира Йосино родился в городе Суйта в Японии, в 1972 году закончил Киотский университет, а в 2005 защитил диссертацию в Осакском университете. Является почетным членом японской компании Asahi Kasei Corporation и профессором университета Мейдзё в городе Нагоя.

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