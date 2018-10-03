Лауреатами нобелевской премии по химии 2018 года стали американка Фрэнсис Арнольд, американец Джордж Смит и британец Грегори Уинтер

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 11:56 03.10.2018 - 11:56

Стокгольм. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия в области химии в 2018 году присуждена трем профессорам - Фрэнсис Арнольд (США), Джорджу Смиту (США) и Грегори Уинтеру (Великобритания) за исследования в области направленной эволюции различных белков и пептидов. (ПОСЛЕДУЕТ) 1аю Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс