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Стокгольм. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия в области химии в 2018 году присуждена трем профессорам - Фрэнсис Арнольд (США), Джорджу Смиту (США) и Грегори Уинтеру (Великобритания) за исследования в области направленной эволюции различных белков и пептидов.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1аю

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Интерфакс