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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 12:02 03.10.2018 - 12:02

Стокгольм. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия в области химии в 2018 году присуждена трем профессорам - Фрэнсис Арнольд (США), Джорджу Смиту (США) и Грегори Уинтеру (Великобритания) за исследования в области направленной эволюции различных белков и пептидов.

В Нобелевском комитете в Стокгольме отметили, что премия 2018 года "присуждена за (научную - ИФ) революцию, которая была совершена благодаря эволюции".

Половина вознаграждения из суммы примерно в $1 млн достанется Ф.Арнольд, а по половине оставшейся суммы - Дж.Смиту и Г.Уинтеру соответственно.

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