Лауреатами нобелевской премии по химии 2018 года стали американка Фрэнсис Арнольд, американец Джордж Смит и британец Грегори Уинтер
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Стокгольм. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия в области химии в 2018 году присуждена трем профессорам - Фрэнсис Арнольд (США), Джорджу Смиту (США) и Грегори Уинтеру (Великобритания) за исследования в области направленной эволюции различных белков и пептидов.
В Нобелевском комитете в Стокгольме отметили, что премия 2018 года "присуждена за (научную - ИФ) революцию, которая была совершена благодаря эволюции".
Половина вознаграждения из суммы примерно в $1 млн достанется Ф.Арнольд, а по половине оставшейся суммы - Дж.Смиту и Г.Уинтеру соответственно.
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Интерфакс