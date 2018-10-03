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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 12:30 03.10.2018 - 12:30

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Стокгольм. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия в области химии в 2018 году присуждена трем профессорам - Фрэнсис Арнольд (США), Джорджу Смиту (США) и Грегори Уинтеру (Великобритания) за исследования в области направленной эволюции различных белков и пептидов.

В Нобелевском комитете в Стокгольме отметили, что премия 2018 года "присуждена за (научную - ИФ) революцию, которая была совершена благодаря эволюции".

Половина вознаграждения из суммы примерно в $1 млн достанется Ф.Арнольд, а по половине оставшейся суммы - Дж.Смиту и Г.Уинтеру соответственно.

Ф.Арнольд, ставшая пятой женщиной-лауреатом Нобелевской премии по химии, впервые применила так называемую "направленную эволюцию" ферментов - белков, являющихся катализаторами химических реакций. Произведенные при помощи направленной эволюции ферменты используются для создания множества веществ - от биотоплива до фармацевтических препаратов.

Метод "направленной эволюции" позволяет за счет мутаций получать белки с конкретными свойствами под конкретные задачи.

Д.Смит в свою очередь изобрел метод изучения белок-белковых, белок-пептидных и ДНК-белковых взаимодействий под названием "фаговый дисплей". В этом методе применяются бактериофаги - вирусы, поражающие бактерии - для определения связей между участками ДНК и конкретными белками.

Сэр Г.Уинтер, британский биохимик, применял этот метод для создания новых фармацевтических препаратов. Фаговый дисплей позволяет создавать антитела, которые нейтрализуют токсины, борются с аутоиммунными заболеваниями и позволяют лечить рак на стадии метастаз.

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