Лауреатами Нобелевской премии по экономике 2018 года стали Уильям Нордхаус и Пол Ромер
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Брюссель. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Лауреатами премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2018 год стали американские экономисты Уильям Нордхаус и Пол Ромер, объявили в понедельник в Шведской королевской академии наук.
Премию экономистам присудили за "интеграцию инновации и влияния климата с экономическим ростом".
В частности, У.Нордхаус награждается за "интергацию климатических изменений в долгосрочные макроэкономические исследования". П.Ромеру академия решила присудить премию за "интеграцию технологических инноваций в долгосрочные макроэкономические исследования".
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Интерфакс