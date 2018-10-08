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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 12:02 08.10.2018 - 12:02

Брюссель. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Лауреатами премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2018 год стали американские экономисты Уильям Нордхаус и Пол Ромер, объявили в понедельник в Шведской королевской академии наук.

Премию экономистам присудили за "интеграцию инновации и влияния климата с экономическим ростом".

В частности, У.Нордхаус награждается за "интергацию климатических изменений в долгосрочные макроэкономические исследования". П.Ромеру академия решила присудить премию за "интеграцию технологических инноваций в долгосрочные макроэкономические исследования".

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