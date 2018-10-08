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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 13:25 08.10.2018 - 13:25

(расширенная версия, добавлена информация о лауреатах и премии)

Брюссель. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Лауреатами премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2018 год стали американские экономисты Уильям Нордхаус и Пол Ромер, объявили в понедельник в Шведской королевской академии наук.

Премию экономистам присудили за "интеграцию инновации и влияния климата с экономическим ростом".

В частности, У.Нордхаус награждается за "интеграцию климатических изменений в долгосрочные макроэкономические исследования". П.Ромеру академия решила присудить премию за "интеграцию технологических инноваций в долгосрочные макроэкономические исследования".

Лауреаты "создали методы для решения некоторых из наиболее базовых и неотложных вопросов нашего времени, касающихся того, как мы создаем долгосрочный устойчивый экономический рост", отмечает королевская академия наук.

Шведская академия в сообщении, посвященном лауреатам, поясняет, что У.Нордхаус и П.Ромер создали экономические модели, которые поясняют, каким образом рыночная экономика взаимодействует с природой и знаниями.

Так, П.Ромер в своих работах показывает, как знания могут служить двигателем долгосрочного экономического роста. А работы У.Нордхауса рассказывают о взаимодействии общества и природы, его исследования нередко используются для исследования последствий экономической политики, поясняют в академии.

У.Нордхаус - американский экономист. Он преподает в Йельском университете, является почетным членом Американской экономической ассоциации. Наиболее известен своими работами, посвященными изменения климата и экономическому моделированию.

П.Ромер - американский экономист, профессор экономики школы бизнеса Нью-Йоркского университета. Занимается вопросами экономического роста и его темпов.

Премия шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально называемая Нобелевской премией по экономике, вручается с 1969 года. Премию учредил Банк Швеции к своему 300-летнему юбилею, она не является одной из премий, на которые предусматривал выделение средств А.Нобель. Несмотря на это лауреатов премии по экономике объявляют вместе с лауреатами премии по физике, химии, медицине, литературе и миру. Объявление лауреатов премии по экономике завершает нобелевскую неделю.

В период с 1969 по 2017 год премия была вручена 49 раз, ее удостоились 79 человек. Средний возраст лауреатов - 67 лет, лауреатам этого года - У.Нордхаусу и П.Ромеру - 77 лет и 62 года соответственно.

Размер премии в 2018 году составляет 9 млн шведских крон (около $1 млн), она будет равными частями распределена между двумя лауреатами.

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