Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 11:33

Стокгольм. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия мира за 2019 год присуждена премьер-министру Эфиопии Абия Ахмеду Али, который занимает этот пост с 2 апреля 2018 года.

В Нобелевском комитете отметили, что премьер-министр удостоен этой награды, в первую очередь, за проявленную решимость в решении пограничного конфликта с Эритреей, а также за вклад в международное сотрудничество и мир.

Абий Ахмед Али стал первым мусульманином на посту премьер-министра Эфиопии.

Кроме этого, он стал первым лидером Эфиопии, который встретился за последние двадцать лет со своим коллегой из Эритреи. 8-9 июля 2018 года был проведен саммит с участием Абия Ахмеда Али и президента Эритреи Исайяса Афеверки.

Затем на саммите была подписана совместная декларация о мире и дружбе. Среди ее пунктов - снижение напряженности и восстановление дипломатических отношений между странами, открытие наземного и авиационного сообщения, налаживание прямых каналов связи.

1аю ав

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