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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 10:40 25.09.2018 - 10:40

Стокгольм. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Члены шведского Риксдага во вторник провели голосование о доверии премьер-министру Стефану Левену, по итогам которого он не смог сохранить свой пост, сообщает "Радио Швеции".

Против кандидатуры С.Левена на посту премьер-министра проголосовали 204 из 349 членов шведского парламента, в то время как доверие премьеру выразили лишь 142 члена парламента. Еще трое воздержались от голосования.

"Радио Швеции" отмечает, что в результате голосования спикер парламента, представляющий Умеренную партию Андреас Норлен, начнет работу над формированием нового кабинета, а также представит предложение по новой кандидатуре на пост премьер-министра.

За предложения спикера проголосует парламент, всего спикер может представить четыре предложения. Если ни одно из них не примут, в стране пройдут досрочные выборы, поясняет "Радио Швеции".

Шведские СМИ отметили, что против кандидатуры С.Левена, как и ожидалось, проголосовали члены блока правых партий, а также члены ультраправой партии Шведские демократы, которые вместе занимают 205 из 349 мандатов шведского парламента.

СМИ уточняют, что, несмотря на результаты голосования, С.Левен останется во главе переходного правительства до тех пор, пока члены Риксдага не выберут нового премьер-министра.

На парламентских выборах, которые состоялись в Швеции 9 сентября, правящий "красно-зеленый" альянс партий - Социал-демократическая партия, Левая партия и Партия зеленых - получил 144 мандата, в то время как оппозиционный альянс правых партий - Умеренная партия, Партия центра, Либеральная Партия и Христианские демократы - получил 143.

В свою очередь евроскептики из партии "Шведские демократы", не входящие ни в одно из объединений заметно усилили свои позиции, набрав на 4 процентных пунктов больше голосов, чем на прошлых выборах, и получив 62 мандата.

Таким образом, ни один из партийных блоков не получил необходимого большинства голосов, что значительно осложняет процесс формирования нового кабинета.

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