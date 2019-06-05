Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 17:47

Берлин. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Датские социал-демократы лидируют на всеобщих выборах, опережая правящую Либеральную партию Ларса Расмуссена, сообщают местные СМИ со ссылкой на опросы общественного мнения.

Согласно опросам общественного мнения, левоцентристы могут победить, получив более 27% голосов избирателей. При этом либеральные консерваторы, находящиеся у власти уже 14 лет, отстают от них порядка на 10 процентных пунктов.

Сам Расмуссен проголосовал на участке, размещенном в одной из школ Копенгагена. Он сообщил журналистам, что довольно спокоен.

Если социал-демократы выиграют эти выборы, они, вероятно, сформируют правительство меньшинства. Партию возглавляет Метте Фредериксен, ей 41 год. Она проголосовала в одном из пригородов столицы и заявила журналистам, что поддержку избирателей ее партии помогла получить более жесткая позиция относительно миграционной политики.

"Сторонники социал-демократов, которых мы потеряли за последние несколько лет, поскольку они не поддерживали политику (партии - ИФ) по вопросам миграции, возвращаются в этот раз к нам", - сказала она.

Кампания датских социал-демократов была сосредоточена вокруг вопросов, связанных с климатом и сохранением благосостояния государства. Они также пообещали избирателям отменить сокращение бюджета на образование и здравоохранение.

В однопалатном парламенте Дании - Фолькетинге - 179 мест, из которых четыре занимают представители Фарерских островов и Гренландии. Он избирается сроком на четыре года. Чтобы получить одно место депутата, партия должна выиграть минимум 2% голосов.

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