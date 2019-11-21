Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 12:38

Лондон. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Лидер британской оппозиции Джереми Корбин представил программу лейбористов на выборах, которые состоятся в Великобритании в декабре, пишут в четверг британские СМИ.

Манифест включает в себя национализацию ряда предприятий, крупные инвестиции в социальную сферу и реформу внутри компаний. По словам Корбина, эти цели достижимы.

"Это манифест надежды", - охарактеризовал программу лидер оппозиции.

Лейбористы планируют не только национализировать такие компании, как британская телекоммуникационная компания BT, но и включить их работников в корпоративные советы директоров. Оппозиционеры предлагают ввести коэффициенты заработной платы внутри компаний, увеличить расходы на сферу здравоохранения, образования и транспорта, а также построить не менее 150 тыс. объектов социального жилья за год.

Одними из основных положений программы стали традиционные "нападения" на богатое и влиятельное население Соединенного Королевства. Корбин подчеркнул, что после девяти лет политики жесткой экономии пришло "время для реальных перемен".

Что касается Brexit, то лидер оппозиции пообещал заключить новую сделку о выходе Великобритании из Европейского союза и провести второй референдум по этому вопросу.

Опросы общественного мнения показывают, что лейбористы уступают консерваторам премьер-министра Бориса Джонсона, но оппозиция все еще надеется привлечь избирателей на свою сторону.

В Великобритании 12 декабря пройдут выборы в парламент, которые инициировал действующий премьер-министр страны Борис Джонсон. Он надеется, что новый состав парламента поддержит соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, заключенные предшественницей Джонсона Терезой Мэй, а также самим Джонсоном.

Джонсон неоднократно обвинял Корбина в том, что тот открыто не заявляет, какой позиции по Brexit придерживается, и не рассказывает о своих планах по выходу Великобритании из ЕС.

1ка ар

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