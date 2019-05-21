Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 14:56

Лондон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Представители лейбористов с высокой долей вероятности не поддержат проект главы британского правительства Терезы Мэй по выходу Великобритании из ЕС, который она собирается направить в парламент на рассмотрение в следующем месяце, считает теневой "министр финансов" Джон Макдоннелл.

Макдоннелл сообщил журналистам, что ожидает подробностей по предложению британского премьер-министра. Он добавил, что информация, уже предоставленная Мэй, не внушает доверия.

"Я не думаю, что ей проникнется большинство членов нашей партии", - отметил он.

В начале мая премьер-министр Великобритании заявила, что депутатам британского парламента будет предложен на рассмотрение новый вариант сделки по Brexit.

"Когда проект соглашения о выходе из ЕС будет предложен на рассмотрение членам парламента, это будет новое, смелое предложение для депутатов в палате общин с улучшенным пакетом мер, который, по моему мнению, может получить поддержку", - написала Мэй в статье, опубликованной в газете The Sunday Times в минувшее воскресенье.

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