Этот контент был опубликован 31 марта 2019 г. 12:03

Лондон. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Может наступить время, когда оппозиционная Лейбористская партия Великобритании должна будет объявить еще один вотум недоверия правительству премьер-министра Терезы Мэй, заявила пресс-секретарь партии по иностранным делам Эмили Торнберри.

"Похоже, может наступить время, когда нам нужно будет инициировать еще одно голосование по вопросу о недоверии", - сказала она в воскресенье, отвечая на вопрос газеты Sky News о том, намерены ли лейбористы еще раз выйти с таким предложением.

В январе лейбористы уже организовали первое голосование в парламенте, однако Т.Мэй удалось удержаться на своем посту. Затем вотум недоверия был отклонен еще дважды.

По словам Э.Торнберри, если лейбористы будут у власти, то, "вероятно", они будут продолжать политику, направленную на выход Великобритании из Евросоюза.

Как сообщила ранее газета Sunday Times, ряд ключевых министров правительства заявили о готовности уйти в отставку в связи с разногласиями по вариантам выхода страны из Евросоюза.

По ее данным, по меньшей мере, шесть членов кабинета, выступающих против Brexit, заявили, что подадут в отставку, если на следующей неделе будет принято решение о выходе из Евросоюза без согласованного с ЕС соглашения.

В то же время, часть министров, которая выступает за Brexit , намерены уйти в отставку в случае, если Т.Мэй будет поддерживать вариант сохранения членства страны в таможенном союзе или же отсрочки выхода из ЕС.

"Тереза Мэй будет предупреждена, что ее правительство столкнется с полным крахом, если она не проведет свою сделку по Brexit, поскольку помощники премьер-министра были в тупике по поводу того, принять ли мягкий вариант Brexit или созвать всеобщие выборы на этой неделе", - отметило издание.

Члены британской палаты общин в пятницу проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Его отвергли 344 депутата. В поддержку документа проголосовали 286 членов палаты общин.

1гк де

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