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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 11:48 25.09.2018 - 11:48

Лондон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Основная оппозиционная партия Великобритании, Лейбористская партия, готова проголосовать против сделки по Brexit, которую премьер-министру Терезе Мэй удастся достичь по итогам переговоров с ЕС, сообщает телеканал Би-би-си со ссылкой на выдержки из речи "теневого" министра по Brexit Кейра Стармера.

"Позвольте мне говорить ясно, здесь и сейчас: если Тереза Мэй приедет со сделкой, которая не соответствует нашим параметрам, а это выглядит все более вероятным, лейбористы проголосуют против нее. Никаких "если", и никаких "но", - говорится в отрывке речи, подготовленном к конференции Лейбористской партии.

Би-би-си отмечает, что комментарии К.Стармера резко увеличивают шансы того, что Brexit потерпит крах в британском парламенте. Лейбористы могут сыграть решающую роль в одобрении Brexit парламентом, так как часть депутатов-консерваторов готовы проголосовать против плана Чекерс, отмечают СМИ.

Лейбористы еще в 2017 году назвали шесть параметров, под которые, по их мнению, должна подходить сделка по Brexit. Среди них защита прав работников, защита национальной безопасности, справедливая миграционная система для британского бизнеса и населения, а также сохранение преимуществ от участия в едином рынке ЕС.

Лейбористы выступают за сохранение Великобритании в таможенном союзе с ЕС, но за выход из единого рынка. План Чекерс, которого придерживается Т.Мэй, подразумевает сохранение тесной связи с ЕС в ряде областей, в частности, в сфере торговли.

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