Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 18:51

Лондон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Правящая Консервативная партия Великобритании на переговорах с оппозиционной Лейбористской партией не смогла предложить какой-либо компромисс по ситуации вокруг Brexit, сообщает в пятницу британский телеканал Sky News со ссылкой на заявление лейбористов.

"Мы разочарованы тем, что правительство не предложило реальных изменений или компромисса", - цитирует телеканал выдержки из заявления.

"Мы призываем премьер-министра (Великобритании Терезу Мэй - ИФ) продемонстрировать настоящие изменения в ее соглашении (по Brexit - ИФ), чтобы найти такую альтернативу, которая позволит получить поддержку в парламенте и объединить страну", - отмечается в документе.

В понедельник палата общин во второй раз отвергла все предложенные ей альтернативы сделки по Brexit. Ранее парламент в очередной раз отверг и само соглашение Т.Мэй о выходе из ЕС.

Затем во вторник Т.Мэй предложила оппозиции вместе выработать дальнейшие действия по Brexit.

Позднее Т.Мэй и лидер лейбористов Джереми Корбин провели встречу, однако по итогам которой какого-либо плана по Brexit представлено не было. В четверг прошла встреча представителей обеих партий, которая длилась четыре с половиной часа. Новая встреча должна была состояться в пятницу.

1аю ар

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