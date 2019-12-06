Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 16:51

Лондон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Порядка 44% британцев готовы поддержать Консервативную партию Бориса Джонсона на выборах в Великобритании, запланированных на 12 декабря, говорится в последнем опросе компании Ipsos Mori.

В то же время, за Лейбористскую партию Джереми Корбина планируют проголосовать около 32% опрошенных. По сравнению с ноябрьским опросом позиции консерваторов не изменились, а лейбористы набрали 4 процентных пункта.

За Либерально-демократическую партию Джо Суинсон готовы проголосовать 13% респондентов, что на 3 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее. Партию Brexit Найджела Фаража планируют поддержать только 2% опрошенных.

Велико число и тех, кто заявляет, что еще может передумать и проголосовать за другую партию. Об этом заявили 27% опрошенных.

Газета The Daily Telegraph отмечает, что рост популярности лейбористов отчасти связан с популярностью программного документа этой партии.

В программном документе лейбористы, в частности, обещают обеспечить высокоскоростной доступ в интернет, увеличить на 5% зарплаты работников государственного сектора, сократить число учеников в классах начальной школы до 30 человек и пересмотреть возраст выхода на пенсию работников тяжелого ручного труда.

В то же время, рейтинги лейбористов страдают от обвинений в антисемитизме, отмечает газета. Так, на прошлой неделе главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис заявил, что Джереми Корбин непригоден для высоких постов, так как он позволил антисемитизму укорениться в своей партии.

В опросе приняли участие 1545 человек, он проводился в период со 2 по 4 декабря.

Выборы, намеченные на 12 декабря, досрочные. Премьер-министр Борис Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет исполнить свое обещание вывести Британию из ЕС 31 октября 2019 года. Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его сделку по Brexit.

Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. Теперь Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

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