Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 9:11

Вашингтон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Природные пожары привели к массовой эвакуации ряда районов Лос-Анджелеса, в том числе - очень престижных, сообщают во вторник американские СМИ.

В частности, под распоряжение об эвакуации попали жилые дома известного баскетболиста Леброна Джеймса, актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, а также актера Райана Филлиппа.

"Если вы попали в зону эвакуации, отнеситесь к этому серьезно... Я благодарен лучшим пожарным в мире. Они настоящие герои, которые подвергают себя опасности, чтобы защитить жителей Калифорнии", - написал Шварценеггер в Twitter.

Кроме того, по мнению пожарных, пожары также угрожают одному из самых больших художественных музеев в мире - музею Гетти, расположенному в Лос-Анджелесе.

Сильные лесные пожары бушуют по всей территории Калифорнии. На прошлой неделе пожары начались в округе Сонома в Калифорнии, где почти 200 тыс. человек получили оповещения на мобильные телефоны с тем, чтобы они покинули свои дома из-за повышенной опасности.

В воскресенье губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил о введении режима ЧС на всей территории Калифорнии. В 43 из 58 округов штата объявлен красный уровень опасности.

По словам губернатора, пожары, которые всегда бушуют в Калифорнии в октябре, в этом году представляют особую угрозу. Это связано с сильным ветром. Ситуация усугубляется в связи с тем, что коммунальные предприятия, пытаясь защитить свое оборудование от возгорания, подают электричество нерегулярно.

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