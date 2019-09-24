Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 10:09

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Парниковые газы, которые выделяются в результате лесных пожаров в Индонезии, ставят под угрозу жизни около 10 млн детей, сообщили во вторник представители Детского фона ООН (ЮНИСЕФ).

"Каждый год миллионы детей дышат загрязненным воздухом, это угрожает их здоровью и наносит физический и умственный ущерб на всю жизнь", - заявила представитель ЮНИСЕФ Дебора Комини.

Сообщается, что дети до 18 лет живут в районах, наиболее пострадавших от пожаров на острове Суматра в Индонезии и на части острова Калимантан.

Известно, что следствием пожаров в Юго-Восточной Азии в последние недели стал токсичный дым, из-за чего закрываются школы и аэропорты. Многие люди обращаются за медицинской помощью.

На прошлой неделе из-за смога, вызванного пожарами в Индонезии, пришлось закрыть школы на всей территории соседней Малайзии.

По данным Службы мониторинга атмосферы, в этом году из-за пожаров в Индонезии в атмосферу выделилось почти столько же углекислого газа, сколько и в 2015 году в разгар пожаров в США.

По данным ученых, многочисленные пожары негативно влияют на климатическую ситуацию и приводят к глобальному потеплению.

В настоящее время от пожаров также страдают тропические леса Амазонии на территории Бразилии.

С начала этого года в Бразилии зафиксировали свыше 75 тыс. очагов возгорания, больше их было только в 2013 году. В прошлом году к августу было зафиксировано примерно 40 тыс. возгораний.

Леса горят не только в Бразилии, но и в соседних с ней государствах. Лесные пожары также зафиксированы в Венесуэле, Боливии, Колумбии, Перу, Гайане.

1ви ар

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