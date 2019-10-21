Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 18:05

*** Вашингтон обеспокоен дезинформацией, длительным временем нахождения ракеты на дне и попыткой России скрыть инцидент

Вашингтон. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Госдеп США полагает, что взрыв в Неноксе (Архангельская область России) в августе этого года произошел при подземе со дна крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник", заявил зампомощника госсекретаря Томас Динанно.

"Причиной взрыва стал серьезный сбой у "Буревестника" (Skyfall по классификации НАТО - ИФ). Произошла неконтролируемая ядерная реакция, которая привела к выбросу радиации в то время, когда российские специалисты поднимали ракету со дна", - сказал он в интервью The Washington Times.

По его словам, "ракета лежала на дне с тех пор, как в начале прошлого года состоялось ее неудачное испытание вблизи крупного населенного пункта".

Динанно подчеркнул, что американская сторона усмотрела со стороны РФ попытки скрыть информацию о случившемся.

"Больше всего нас беспокоит дезинформация. Вторая проблема - это то, что ракета год пролежала на дне океана. И третья - это то, что они попытались это скрыть", - подытожил помощник госсекретаря, курирующий как раз вопросы по контролю над вооружениями.

8 августа 2019 года Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Неноксе произошел инцидент с человеческими жертвами. "Росатом" позднее сообщил, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Власти Северодвинска 8 августа и позднее Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался. После инцидента район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв на военном полигоне, был закрыт для свободного плавания на месяц.

13 августа президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что, по данным Вашингтона, взрыв, произошедший на полигоне под Архангельском, имеет отношение к ракете "Скайфолл" (название российской ракеты "Буревестник" по классификации НАТО). "Взрыв российского "Скайфолла" заставил людей переживать о качестве воздуха не только рядом с объектом (где проводилось испытание - ИФ), но и далеко за его пределами", - заявил Трамп.

Президент РФ Владимир Путин 21 августа сообщил, что авария на полигоне под Северодвинском произошла в ходе работ над перспективными системами вооружений.

***/ 1во мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!