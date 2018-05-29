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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 8:44 29.05.2018 - 08:44

Лондон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Британские врачи, лечившие экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию сомневались, что они смогут выжить и пойти на поправку после отравления нервнопаралитическим ядом в городе Солсбери, передает во вторник британская телерадиокомпания Би-би-си.

Медсестра Лорна Уилкинсон рассказала в эфире Би-би-си, что сначала медики не знали, что с пациентами, а когда поняли, испугались, что жертв может быть еще больше.

"Когда с теми же симптомами доставили полицейского Ника Бейли, появилось сильное опасение насчет того, насколько все это может быть масштабно", - сказала она.

"Когда мы узнали, что это было нервнопаралитическое вещество, мы подумали, что они не выживут. Мы готовы были перепробовать все наши методы лечения. Мы обеспечили бы лучшую клиническую помощь. Однако все говорило о том, что они не выживут", - сообщил врач интенсивной терапии больницы Солсбери Стивен Джукс.

По словам заведующего отделением интенсивной терапии Дункана Мюррея, поправиться пациентам помогли "отличная работа врачей".

"Большой вклад внесли международные эксперты", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Ю.Скрипаль выписали из больницы 9 апреля. Вскоре после этого, ее отец также пошел на поправку. Он покинул госпиталь 18 мая.

С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на скамейке в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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