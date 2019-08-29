*** Глава МИД рассказал о целях визита в Москву

Париж. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отнес отношения с Россией к числу наиболее важных вызовов для Европы.

"Есть очевидность географическая, историческая, очевидность культурная, которые часто теряют из вида: Россия - это Европа", - заявил глава МИД в четверг, выступая на конференции французских послов.

Упомянув высказывания о России президента Франции Эмманюэля Макрона на той же конференции, министр перечислил трудности, которым, по его словам, европейцы противостоят в отношениях с Россией: "химические атаки, кибератаки, военная интервенция в Сирии, аннексия части Украины, нарушения договоров".

"Но в наших ли интересах такое отклонение от пути? И должны ли мы согласиться как с фатальностью с тем, что страна удаляется от Европы? Ясно, что нет. Диалог, здравый диалог, требовательный, рассчитанный на долгую перспективу, упорный, ведущийся ради защиты наших интересов и интересов наших союзников, - такой диалог должен усиливаться и быть направленным на постепенное приближение России к европейским принципам", - продолжил Ле Дриан.

Он пояснил, что этой же целью объясняются действия Франции в поддержку России в Совете Европы, в частности, потому что российские граждане, как и граждане остальной Европы, также имеют право на защиту в Европейском суде по правам человека. В этом же он видит смысл "трианонского диалога" Франция-Россия, позволяющего сближаться двум обществам.

И это же, считает Ле Дриан, относится к экономическим связям Франции с Россией. "При соблюдении санкций, при соблюдении наших интересов, но при этом зачем же нам все больше подталкивать Россию в объятия Китая?", - сказал глава МИД Франции.

"Через несколько дней у меня будет возможность направиться в Москву вместе с министром Вооруженных сил Флоранс Парли, чтобы начать разговор о том, что могло бы вновь стать архитектурой безопасности и доверия", - сообщил французским дипломатам Жан-Ив Ле Дриан.

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