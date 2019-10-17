Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 10:17

Париж. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в четверг провел переговоры в Багдаде с президентом Ирака Бархамом Салехом, премьером Адилем Абдул-Махди и также с главой МИД этой страны Мохаммедом Али Аль-Хакимом, сообщают французские СМИ.

Стороны обсудили вопрос о передаче иракским властям под суд пойманных в Сирии террористов ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), включая выходцев из Франции. Речь идет о боевиках, находящихся под стражей в тюрьмах на северо-востоке Сирии, где на прошлой неделе Турция начала военную операцию. Европейские страны опасаются, что в процессе операции некоторые из заключенных смогут бежать.

Под стражей в тюрьмах Сирии содержатся порядка 12 тыс. предполагаемых боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Среди них, предполагается, около 60 граждан Франции.

Французские СМИ отмечают, что в последние месяцы Франция и другие европейские страны обсуждают возможность создания на территории Ирака международного суда для рассмотрения дел террористов ИГ.

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